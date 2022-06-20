Бухарест, 20 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Парламент Румынии приступил к обсуждению вопроса об отставке действующего министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 20 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, среди главных ошибок политики Кымпяну называются недостаток финансирования средних и средних специальных учебных заведений, фактический срыв школьной программы 2021–2022 годов, а также обнищание и закрытие десятков престижных вузов.

Инициатором рассмотрения соответствующего документа является крупнейшая партия «Союз спасения Румынии» (USR).

В настоящее время указанный вопрос рассматривает палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии. Окончательное решение по нему будет принято на экстренном парламентском заседании завтра, 21 июня.