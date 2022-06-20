Вашингтон, 20 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Власти ФРГ являются противниками «унижения» России и в ситуации конфликта на Украине готовы скорее разочаровать киевский режим. Такое мнение 20 июня высказал эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в своей статье для издания Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — отметил он в своём материале.

Также Раф указал, что, по его мнению, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, возможно, согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что связанный с Украиной кризис должен быть урегулирован путём переговоров.

«Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — пояснил аналитик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что немецкая сторона оказывает киевскому режиму незначительную военную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о необходимости уменьшения потребления газа в связи с сокращением поставок из России.