Нур-Султан, 20 июня 2022, 09:54 — REGNUM Приостановка работы двух выносных причальных устройств (ВПУ) нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийская не снизит объёмы отгрузки казахстанской нефти. Об этом, как передаёт 20 июня новостной портал Zakon. kz, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Морской порт Новороссийск
Морской порт Новороссийск

«Помещаемся с одним ВПУ. Одно — третье ВПУ — так же и работает, первые два на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна», — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что на месторождении Кашаган до 15 июля будут идти ремонтные работы. Если на терминале в Новороссийске закончат работы по очистке дна, как планируется, то на перевалку казахстанской нефти это не повлияет.

Напомним, 18 июня в Новороссийске возле ВПУ КТК обнаружили свыше 50 объектов, которые могут быть боеприпасами, оставшимися после боев Великой Отечественной войны. Акваторию перекрыли, сообщается, что работы по очистке дна проведут с 15 по 25 июня.

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