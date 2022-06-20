Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM Приостановка работы двух выносных причальных устройств (ВПУ) нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийская не снизит объёмы отгрузки казахстанской нефти. Об этом, как передаёт 20 июня новостной портал Zakon. kz, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Морской порт Новороссийск

«Помещаемся с одним ВПУ. Одно — третье ВПУ — так же и работает, первые два на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна», — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что на месторождении Кашаган до 15 июля будут идти ремонтные работы. Если на терминале в Новороссийске закончат работы по очистке дна, как планируется, то на перевалку казахстанской нефти это не повлияет.

Напомним, 18 июня в Новороссийске возле ВПУ КТК обнаружили свыше 50 объектов, которые могут быть боеприпасами, оставшимися после боев Великой Отечественной войны. Акваторию перекрыли, сообщается, что работы по очистке дна проведут с 15 по 25 июня.

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