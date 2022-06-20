Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. При определённых раскладах регистрация вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет пройдёт быстрее, чем планировалось. Об этом в интервью РИА Новости «на полях» ПМЭФ заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

«Если окажется, что концентрация 1:5 будет рекомендована для этой возрастной группы, то регистрация пройдет гораздо быстрее по той простой причине, что эта концентрация уже рекомендована для детей более старшей группы. И тогда фактически вся разрешительная процедура сведется просто к расширению применения уже существующего препарата, это не будет новый препарат», — сказал Гинцбург.

По его словам, в рамках испытаний дети получают дозу вакцины в соотношении 1 к 5 и 1 к 10, а сам уровень вируснейтрализующих антител, которые вырабатываются, покажет, какая концентрация требуется.