Москва, 20 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Цена биткоина опустилась ниже отметки $20 тысяч — психологически важного уровня, в который верили многие участники рынка, так как еще никогда стоимость главной криптовалюты не уходила ниже пиковых значений предыдущего пика, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«20 тысяч были достигнуты во время бурного роста котировок в 2017 году. Отсутствие резкой реакции означает, что крупные игроки не спешат приобретать криптовалюту сейчас. Во многом это связано с ситуацией в глобальном масштабе. Ожидается курс биткоина вблизи $15 тысяч за монету.

Проблема в том, что на криптовалютном рынке нет защитных активов: когда лихорадит фондовые рынки, цифровые инструменты летят вниз с еще большей скоростью, так как люди не хотят держать сверхрискованные активы.

Иными словами, если часть капитала, скажем, на фондовом рынке может перетечь в крупные компании, вроде Amazon, то участники криптовалютного рынка скорее закроют все позиции, чтобы держать на руках безопасные доллары.

Помимо опасений за негативное влияние на американскую экономику со стороны ужесточения монетарной политики присутствуют и переживания касаемо пузыря на рынке недвижимости.

Если фондовые и криптовалютные рынки уже успели сдуться на фоне действий ФРС, то жилье все еще остается крайне дорогим (рост цен на дома на 40% за последний год), а обслуживать ипотеку все сложнее: если в 2021 году средняя семья США тратила на эти цели 11% своих доходов, то сейчас уже 25%.

Если и данный сегмент хорошо тряханет, то о скором восстановлении криптовалютного рынка можно забыть», — считает эксперт.

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