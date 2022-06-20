Москва, 20 июня 2022, 08:55 — REGNUM В Москве от незаконных строений почти за 10 лет освобождено 477 гектаров земли. Площадь примерно равна 22 стадионам в «Лужниках», сообщается на портале мэра столицы.
Освобожденные территории становятся доступна для благоустройства. Борьба с незаконными объектами направлена на улучшение облика Москвы.
На месте нелегальных построек возводят важные социальные объекты, общедоступные бесплатные стоянки и зоны отдыха.
Как сообщало, в Москв количество новых незаконных построек за девять лет сократилось в 18 раз.
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