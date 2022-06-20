Донецк, 20 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:05 с позиций в Авдеевке украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.