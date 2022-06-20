Москва, 20 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Во время Великой Отечественной войны латышские каратели на добровольной основе и со рвением помогали немецким нацистам проводить массовые расстрелы и убивать в «душегубках» ни в чем не виновных евреев из числа мирных граждан как СССР, так и других стран — Франции, Польши, Германии, Австрии и Румынии. Это следует из документов, которые обнародовало ФСБ России 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби — 81-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

German Federal Archives Зверства СС

В публикации ФСБ отмечается, что начавшаяся в странах Восточной Европы кампания по сносу памятников воинам-освободителям Красной армии свидетельствует о том, что нацистская идеология жива, а ее носители хотят реванша.

«Результатом ползучей нацификации политических элит европейских государств стали запрет символов Победы в Великой Отечественной войне, уголовное преследование граждан за попытки отдать дань памяти тем, кто ценою своих жизней спас целые народы от уничтожения гитлеровской Германией и ее союзниками, а также оголтелая русофобия — современная форма нацизма, объявленная «мейнстримом» антироссийской политики», — говорится в публикации.

Также указывается, что одной из возрождающих нацизм стран стала Латвия, где проходят чествования так называемых «ветеранов» Латышского легиона СС и других коллаборационистов, а латвийский Сейм недавно принял решение о сносе до 15 ноября 2022 года памятника Освободителям Риги и других аналогичных монументов на территории страны.

«На фоне этих агрессивных нацистских проявлений будет уместно, опираясь на хранящиеся в Центральном архиве ФСБ России документы, напомнить, какого рода «героев» прославляют в качестве примера для подрастающего поколения в современных прибалтийских государствах», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что после оккупации Латвийской ССР гитлеровцами местные коллаборационисты охотно шли на службу к нацистам, принимая участие в массовых убийствах евреев, которые были сопряжены с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом.

Кроме того, добавляется, что одним из таких палачей на службе у немецких нацистов стал командир взвода пулеметной роты «команды Арайса» — особенно отмеченного гитлеровцами карательного подразделения штурмбанфюреря СС Виктора Арайса — унтерштурмфюрер СС Таливалдис Озолс, фотокопию протокола допроса которого опубликовало ФСБ.

На допросе в СМЕРШе в декабре 1944 года Озолс рассказал, что поступил на службу к гитлеровцам добровольно и в марте 1942 года пришёл в «команду Арайса», а также уточнил, что в апреле 1942 года со своим взводом пять или шесть раз принимал участие в истреблении мирного населения, преимущественно евреев, в Бикерниекском лесу в восточной части Риги.

Также он рассказал, что в это время при его участии латышскими карателями были расстреляны не менее семи тысяч человек.

«На расстрел привозили стариков, женщин, подростков и даже таких женщин, у которых были грудные дети», — сказал Озолс.

Кроме того, латышский унтерштурмфюрер СС указал, что в ходе этих жутких событий ими расстреливались старики, женщины, душевнобольные и маленькие дети, и добавил, что позднее со своими подчиненными он действовал в районе города Слонима на западе Белоруссии, где 30 июня 1942 года они привезли на расстрел более трех тысяч мирных граждан-евреев из слонимского гетто, «среди них было много женщин с грудными детьми».

«Грудные дети также расстреливались», — пояснил латышский каратель.

Помимо этого, Озолс признался в участии в многих других массовых казнях мирных жителей, преимущественно евреев из СССР и ряда других стран, включая зверства нацистов в Минском гетто.

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