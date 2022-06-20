Кабул, 20 июня 2022, 08:27 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва в 15-м округе столицы Афганистана, сообщает командование полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.
Как передает Shafaqna, взрыв прогремел вечером 19 июня возле моста Ходжа-Багра.
По словам Халида Задрана, представителя полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взорвался легковой автомобиль Toyota Corolla, в результате чего погибли двое его пассажиров. Задран не стал комментировать характер взрыва.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее атаке подвергся индуистский храм в районе «Карте Парван» в Кабуле. По данным МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате нападения был убит один индуист, еще семеро получили ранения.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).