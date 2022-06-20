Москва, 20 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 17 июня нефть марки Brent подешевела на 4,91%, до $113,24. Падение началось с уровня $121,21 и ускорилось на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

drpepperscott230 Добыча нефти

Цены на нефть начали падать после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о твердом намерении добиться снижения инфляции в США.

Пауэлл и Йеллен пытаются внутреннюю высокую инфляцию списать на глобальную инфляцию и спецоперацию на Донбассе. Чтобы снизить инфляцию нужно бороться с ценами на энергоресурсы. Повышением ставки можно загнать экономику в рецессию.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм попросила всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить рекордно высокие цены на топливо в США и ЕС. Первая попытка найти решение.

В падении цен также сработал и технический фактор. Цена пробила уровень $118,50, ниже которого покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям.

Только при падении цены ниже $110 можно говорить о том, что достижение уровня $135 отложится на месяц как минимум.

Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых нефтяных вышек в США повысилось на четыре единицы, до 584 шт. Общее количество нефтегазовых вышек увеличилось на семь единиц, до 740 шт.

Сегодня, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $112,70. Индекс доллара снижается. Начало недели может получиться коррекционным днем, поскольку в США рынки не работают по случаю Дня освобождения от рабства (Дня эмансипации).

17 июня 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, выдвинутый Конгрессом, чтобы сделать этот день федеральным праздником. Торговый ценовой диапазон на сегодня ожидается на уровне $110,50— 116,50.

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