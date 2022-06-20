Уфа, 20 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Пакет законов, призванных поддержать деловую активность в Башкирии в условиях санкций, намерены принять депутаты государственного собрания региона. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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Сообщается, что правительство Башкирии внесло в госсобрание региона антикризисные законопроекты. Депутаты планируют их рассмотреть 30 июня.

«Они касаются системы потребительской кооперации, торговых комплексов, IT-компаний, территорий опережающего социально-экономического развития и предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что предлагается уменьшить налог на имущество для потребительских обществ и торговых комплексов.

«Развитию ТОСЭР должно способствовать значительное снижение ставок налога для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Совокупность мер обеспечит предпринимателям благоприятный налоговый режим, создаст предпосылки для увеличения товарооборота и появления в регионе высокотехнологичных компаний», — пояснил спикер республиканского парламента.

Сообщается, что для продления срока бюджетных кредитов, которые предоставляет республика местным бюджетам, правительством региона предложено внести изменения в законодательство о межбюджетных отношениях.

Отмечается, что предложения регионального правительства были изучены депутатами и предварительно одобрены парламентским комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.