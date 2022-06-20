Донецк, , 07:58 — REGNUM Город Горловка и населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 05:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено семь снарядов калибра 1522 мм.

Также указывается, что в 07:00 ВСУ обстреляли Горловку, по которой было выпущено пять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал видеокадры тайной тюрьмы — «библиотеки» в аэропорту Мариуполя, где в 2014–2015 годах с пристрастием велись допросы задержанных сторонников ДНР и ополченцев