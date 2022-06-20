Париж, 20 июня 2022, 07:55 — REGNUM Потерю президентским блоком «Вперед!» большинства мест в Национальном собрании Франции назвала угрозой для страны французский премьер-министр Элизабет Борн. Об этом 19 июня сообщает газета Le Figaro.
По предварительным итогам второго тура парламентских выборов, которые состоялись во Франции 19 июня, блок «Вперед!» французского лидера Эммануэля Макрона получил простое, а не абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место по результатам голосования получили левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».
Премьер-министр назвала возникшую в Национальном собрании конфигурацию «неслыханной». По словам Борн, такого не случалось никогда в истории Пятой республики. По мнению премьер-министра, ситуация опасна для страны, если учитывать риски, с которыми приходится сталкиваться на национальном и международном уровнях.
По итогам выборов блок «Вперед!» сможет претендовать на получение 210-235 мандатов, левая оппозиция получит до 190 мест, а у «Национального объединения» будет от 75 до 95 мандатов.
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