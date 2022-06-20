Пекин, 20 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. По данным муниципальной транспортной комиссии, все станции метро в Пекине, которые были закрыты из-за борьбы с эпидемией, возобновили работу с 19 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Thyristorchopper Метро. Пекин

По данным компании Beijing Public Transport Group, автобусное сообщение, которое ранее было остановлено в районе Фэнтай, также возобновило работу. По мере ослабления эпидемии возобновится работа новых автобусных маршрутов.

Пекин практически перекрыл цепочку передачи вируса COVID-19, связанного с барами, а эпидемическая ситуация в городе улучшается, заявил представитель муниципального правительства Пекина Сюй Хэцзянь.