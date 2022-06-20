Пекин, 20 июня, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Китай неуклонно принимает меры по сохранению стабильности на рабочих местах и помог 1,96 млн безработных вернуться на работу за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Еще 680 000 лиц, ищущих работу в трудных условиях, нашли работу за этот период, сообщил на пресс-конференции замминистра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ли Чжун.

По словам Ли, к концу мая около 31,33 млн человек, вырвавшихся из нищеты, присоединились к рабочей силе страны. Китай пообещал обеспечить, чтобы в этом году были трудоустроены не менее 30 млн человек, избавившихся от бедности.

По словам Ли, страна также выплатила 33,4 млрд юаней (около $5 млрд) в виде страховых выплат 5,6 млн безработных за пять месяцев, поскольку Китай расширяет политику по расширению охвата страхованием по безработице в течение этого года.