Москва, 20 июня, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Значимых побочных эффектов после прохождения вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» детьми 9-11 лет из контрольной группы не наблюдалось. Такое заявление сделал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Специалист уточнил, что детской дозой вакцины «Спутник V» было привито 14 детей в возрастной категории от десяти до 11 лет, ни у кого из них не наблюдалось значимых побочных эффектов. Все дети получили дозу препарата, равную 1/10 от полноценной взрослой дозы вакцины.

Гинцбург отметил, что в ближайшее время соберётся группа независимых экспертов, которые проанализируют результаты исследования и примут решение о возможности вакцинировать детей в возрасте от шести до восьми лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург призвал российских граждан пройти ревакцинацию от коронавируса, несмотря на спад заболеваемости. По мнению специалиста, лучше всего для защиты от инфекции использовать сочетание двух разных форм: инъекционной вакцины и назальной.