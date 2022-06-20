Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Бюджетное правило в России может быть изменено в текущих условиях, но при этом важно сохранить его базовые принципы. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Кудрин является автором действующего бюджетного правила. Он рассказал, что главной целью этого механизма было предотвращение выброса на рынок большого количества валюты при росте цен на нефть.

Глава Счётной палаты отметил, что отход от бюджетного правила стал одной из причин текущего укрепления курса рубля, которое некоторые эксперты считают избыточным. Он объяснил, что дополнительное укрепление создало часть валюты, которую не вывели с рынка с помощью механизма бюджетного правила.

«В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы», — подытожил Кудрин.

Бюджетное правило в России используется для снижения зависимости государственного бюджета от цен на энергоносители. Это правило позволяет покрывать дефицит федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой за счёт фондов, сформированных при высоких ценах на энергоносители.