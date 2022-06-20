Северодонецк, ЛНР, , 03:45 — REGNUM База НАТО должна была быть построена в аэропорту Северодонецка, её возведение началось в 2021 году, сообщил РИА «Новости» бывший заместитель руководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.

Северодонецк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам перешедшего на сторону ЛНР украинского экс-чиновника, данные о строительстве натовской базы впервые поступили к нему во второй половине прошлого года:

«Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы были закрыты. Там стояли вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали».

Известие не осталось незамеченным в социальных сетях.

«Видимо, такая база не единственная. Это, во-первых говорит и своевременности операции, а во-вторых, о том, что нельзя оставлять не зачищенных территорий. ЕС уже сейчас строит планы, как ставить экономику, оставленных нацистам территорий, на военный лад, сколько денег нужно, какое оружие. «План Маршалла» для Украины озвучен и адские лаборатории на своих местах», — считает Л.

«Пусти свинью за стол, она и ноги на стол», — привел по случаю русскую поговорку Пётр Фризен.

«Это означает, нам надо идти до Польши, минимум», — отмечает другой участник дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах Киева создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО в 2020 году информировал тогда ещё министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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