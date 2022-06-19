Варшава, 20 июня, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил о необходимости НАТО лучше защитить переданное Киеву оружие, введя бесполетную зону над Западной Украиной и сбивая там российские военные ракеты. Как сообщает РИА Новости, бригадный генерал считает неприемлемым то обстоятельство, что ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Чёрного моря или с помощью стратегической авиации, летят по направлению к границам НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Военачальник даже пригрозил России ультиматумом, если страна не прекратит ракетные удары.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная спецоперация на Украине продолжается уже почти четыре месяца. Наши вооружённые силы начали использовать высокоточные авиационные ракеты «305» с отклонением от линии прицеливания не более двух метров.

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