Брюссель, 20 июня, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Вылеты всех пассажирских авиарейсов были отменены в аэропорту города Брюсселя в связи с акцией протеста сотрудников службы безопасности. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

Станислав Ленц. Забастовка рабочих 1910

Администрация аэропорта предупредила, что в связи с забастовкой и нехваткой сотрудников службы безопасности в охранной компании G4S 20 июня отменены все пассажирские авиарейсы из аэропорта Брюсселя, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала.

Администрация воздушной гавани обратилась к пассажирам с призывом не приезжать в аэропорт 20 июня и перенести вылеты на более поздний срок. Уточняется, что все прибывающие авиарейсы будут приняты, кроме того, будут сохранены грузовые авиарейсы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бельгии объявили забастовку профсоюзы пилотов и бортпроводников.