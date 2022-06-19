Донецк, , 21:27 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранения мирный житель. Об этом 19 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По улице Хасанской ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Макеевку из БМ-27 «Ураган».