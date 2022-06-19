Токио, 19 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,2 балла зафиксированы на побережье Японии. Их эпицентр находился в префектуре Искива на полуострове Ното, сообщает 19 июня агентство Kyodo.

Smchealth.org Землетрясение

По последним данным, в результате землетрясения, по меньшей мере, пострадали пять человек. В некоторых домах лопнули стёкла и разрушились крыши.

Землетрясение послужило причиной прорыва водопровода в одной из школ. Также сообщается о факте обрушения ворот в храме города Судзу.