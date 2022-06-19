Новосибирск, 19 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершены поиски людей с перевернувшейся на водохранилище яхты. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

ГУ МЧС России по Новосибирской области На Новосибирском водохранилище

«По оперативной информации на Новосибирском водохранилище в результате опрокидывания затонула парусная яхта, на которой находилось четыре человека. Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасённым медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни. Все мужчины на борту находились в спасательных жилетах», — уточнили в ведомстве.

В поисках участвовали около 40 человек и 14 единиц техники.