Москва, , 16:17 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 19 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и области из-за сильного ветра и грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности.