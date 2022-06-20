Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 20 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Состоится официальный визит спикера Госдумы Володина в Белоруссию, где он проведет заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Ранее Володин подчеркнул, что основная задача Парламентского собрания — законодательное обеспечение решений по углублению интеграции, принятых 4 ноября 2021 года Высшим госсоветом Союзного государства. Он также выразил надежду на то, что 2022 год «будет более эффективным в плане продвижения интеграции».

В ходе 61-й сессии союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет объединения на 2021 год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.

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