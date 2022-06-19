Вашингтон, 19 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Из-за сложившейся в настоящее время в мире неблагоприятной обстановки в некоторых странах наблюдается дефицит популярных продуктов. Об этом 19 июня сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Продовольственный дефицит

Отмечается, что в Австралии начался недостаток салата-латука на прилавках, из-за чего в сети ресторанов быстрого общественного питания KFC стали добавлять в свои бургеры капусту. Также в Японии сложно купить лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн.

При этом отмечается, что также появились сообщения о риске возникновения дефицита некоторых других популярных видов овощей и добавляется, что сообщения о глобальной нехватке картофеля появились после того, как сеть ресторанов быстрого общественного питания «Макдоналдс» приостановили продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, в сингапурских ресторанах KFC её заменили вафельной крошкой.

Также автор материала указывает, что, как он считает, такая ситуация сложилась из-за неблагоприятных погодных условий, пандемии коронавируса и геополитической обстановки, связанной со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Шри-Ланка начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения нефти в кредит.