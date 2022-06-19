Москва, 19 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 20−26 июня встретится с выпускниками высших военных учебных заведений, а 23−24 июня запланировано его участие в саммите БРИКС по телемосту. Об этом 19 июня сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Также Путин проведет заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться развитие ЖКХ.