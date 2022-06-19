Пекин, , 14:41 — REGNUM В Венгрии прошло торжественное открытие завода китайской корпорации Lenovo, ставшего первым предприятием компании в Европе. Об этом пишет газета China Daily.

Сервер

Завод Lenovo расположен в городе Иллё в центральной части Венгрии. Предприятие будет специализироваться на создании серверной инфраструктуры и систем хранения данных.

Производственные линии нового предприятия могут выпускать более 1 тыс. серверов и 4 тыс. рабочих станций в день. На заводе работает более тысячи сотрудников, число специалистов будет увеличено по мере наращивания производства.

Предприятие в Венгрии является частью глобальной стратегии Lenovo, направленной на расширение рынка. Компания обслуживает клиентов на рынках 180 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году компания Lenovo заняла первое место в мире по объёму поставок персональных компьютеров.

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