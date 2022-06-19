Флорида, США, , 12:36 — REGNUM Двоих сотрудников правоохранительных органов оштрафовали за разглашения деталей смерти комика Боба Сагета. Об этом 19 июня пишет New York Post.

Боб Сагет Кадр из видео на YouTube

По данным СМИ, наказание понесли шерифы Эмилиано Сильва и Стивен Рид. Сумма штрафа, которую они должны выплатить, не разглашается.

Ранее вдова Боба Сагета Келли Риццо подала в суд на шерифа из Флориды (США) из-за того, что посмертные фото и видео артиста были оказались в прессе и соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Боба Сагета обнаружили мёртвым в его номере отеля, где он остановился на время гастролей. Полиция не нашла следов наркотиков и насильственной смерти — по данным судмедэкспертов, комик скончался от удара головой о «тупой предмет».

Читайте ранее в этом сюжете: Семья Боба Сагета требует запретить публикацию фото с места его смерти