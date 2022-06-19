Полицейские понесли наказание за разглашения деталей смерти Боба Сагета
Флорида, США, 19 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Двоих сотрудников правоохранительных органов оштрафовали за разглашения деталей смерти комика Боба Сагета. Об этом 19 июня пишет New York Post.
По данным СМИ, наказание понесли шерифы Эмилиано Сильва и Стивен Рид. Сумма штрафа, которую они должны выплатить, не разглашается.
Ранее вдова Боба Сагета Келли Риццо подала в суд на шерифа из Флориды (США) из-за того, что посмертные фото и видео артиста были оказались в прессе и соцсетях.
ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Боба Сагета обнаружили мёртвым в его номере отеля, где он остановился на время гастролей. Полиция не нашла следов наркотиков и насильственной смерти — по данным судмедэкспертов, комик скончался от удара головой о «тупой предмет».