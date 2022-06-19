Минск, 19 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы здравоохранения с Днем медицинских работников.

President.gov.by Александр Лукашенко

«В ваших умелых и надежных руках важнейший ресурс страны — здоровье и жизнь каждого человека. Эту трудную, ответственную и очень нужную профессию выбирают лишь те, кто обладает безграничным гуманизмом и желанием помогать», — передает его слова «БелТа».

Президент Белоруссии отдельно поблагодарил всех медработников за верность долгу и искреннее служение людям и государству.