Москва, 19 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Суточный прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки снизился на 43,5% в сравнении с предыдущим днём. 19 июня об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Российские медики выявили 3081 новый случай COVID-19 за сутки. Госпитализация потребовалась 730 пациентам. Умерли от последствий COVID-19 за сутки 62 человека.

Днём ранее сообщалось о 3382 новых случаях и 1291 госпитализации. Скончались за предыдущие сутки 68 человек.

Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 в России опустился ниже отметки в 4 тысячи в июне 2022 года. Заражаемость превышала этот порог с апреля 2020 года.