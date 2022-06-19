Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Основатель американских компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил о своём намерении продолжать продвигать криптовалюту Dogecoin. Он написал об этом 19 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск JD Lasica

«Я буду продолжать продвигать Dogecoin», — отметил в своём сообщении американский бизнесмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Илону Маску предъявили иск на 258 миллиардов долларов, инвестор, вложившийся в криптовалюту Dogecoin, обвинил его в раскрутке финансовой пирамиды.