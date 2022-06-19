Москва, 19 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На базовых продуктах, которые составляют большую часть рациона, экономить не стоит, рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Кривцова.

Александр Полегенько ИА REGNUM — Раскладка хлеба

Базовые продукты должны быть высокого качества — лучше отдать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения, а также отказаться от полуфабрикатов и покупать хлеб грубого помола.

«Важно контролировать стандарты изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. … Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки», — отметила она в интервью Ura.Ru.

Диетолог также добавила, что важно внимательно относиться к покупке молочной продукции ‑ и лучше не приобретать молокосодержащий продукт, отдавая предпочтение более дорогому, но цельному молоку.