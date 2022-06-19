Санкт-Петербург, 19 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. С 2025 года Россия начнёт постепенно отказываться от одноразовых товаров и упаковки из пластика. Об этом 19 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Правительство России Виктория Абрамченко

Как отметила в интервью ТАСС Абрамченко, в России такого рода меры заложены в проекте «Экономика замкнутого цикла», в котором предусматривается, что 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов.

«Соответственно, та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. Поэтому мы по этому пути тоже идем. Продолжаем», — сказала она.

Также вице-премьер РФ уточнила, что норматив по утилизации упаковки должен быть введён в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, российская «зеленая» повестка стала одной из ключевых тем XXV Петербургского международного экономического форума.