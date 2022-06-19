Санкт-Петербург, 19 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. По мнению ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, в новой российской системе высшего образования, которая будет сформирована после отказа от Болонской системы, следует сохранить бакалавриат и магистратуру. Он заявил об этом 18 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ulgov.ru Сергей Морозов и Виктор Садовничий

Как отметил в интервью ТАСС ректор МГУ, он считает, что бакалавриат будет сохранен по отдельным направлениям

«Сейчас бакалавриату отдано преимущество, а специалитету нет. Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки», — сказа он.

Кроме того, Садовничий указал, что он является в этом вопросе сторонником плавных изменений без радикального подхода.

«Московский университет давно работает по своей модели, я ее и предлагаю. Это многовариантная модель — первое, преимущественно, подготовка по специалитету по наукоемким, фундаментальным направлениям, второе — интегрированная магистратура, и третье — отдельно бакалавриат и отдельно магистратура», — пояснил он.

Как сообщало, 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что студенты, которые уезжают на учебу в США, по возвращении оттуда становятся агитаторами, которые готовы создавать почву для цветных революций.