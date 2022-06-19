Токио, 19 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Атомные подводные лодки предложил создавать и применять в Японии глава оппозиционной Народно-демократической партии Юитиро Тамаки. Об этом 19 июня сообщает телеканал Fuji TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

В ходе предвыборных дебатов Тамаки предложил серьёзно и тщательно рассмотреть возможность воздания и применения атомных субмарин. По мнению лидера оппозиционной партии, такая мера могла бы улучшить способность Японии к сдерживанию агрессии вероятного противника. В Японии к этой категории относят Китай и Россию.

«С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий», — пояснил Тамаки.

Члены оппозиционной партии «Общество возрождения Японии» поддержали предложение, выдвинутое Тамаки. В то же время премьер-министр Фумио Кисида указал, что создание атомных подлодок и их последующее применение противоречит принципам отказа Японии от атомного вооружения. Согласно данным принципам Японии запрещается производить, завозить и применять атомное оружие.