Мадрид, , 06:54 — REGNUM Почти девять тысяч гектаров леса было уничтожено лесными пожарами на северо-западе испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра. Об этом 18 июня сообщает издание The Guardian.

Лесной пожар

Свои дома из-за близости пожара и быстрого распространения огня были вынуждены покинуть 200 человек, ещё около трёх тысяч были эвакуированы из тематического парка Puy du Fou в центре Испании.

Борьбу с лесным пожаром ведут и в Каталонии, во всех регионах ситуация усугубляется аномально жаркими погодными условиями. К ликвидации пожаров привлечены более 200 человек, 75 единиц техники и два вертолёта.

Метеорологи сообщили, что в ближайшие несколько дней снижения температуры воздуха ожидать не стоит.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабных лесных пожарах в Испании.

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