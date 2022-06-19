Гватемала, , 06:01 — REGNUM Сильные продолжительные ливни унесли жизни 21 человека в Гватемале. Об этом 18 июня сообщило агентство Prensa Latina.

Уильям Тернер. Тень и мрак — вечер перед потопом. 1843

Ливни спровоцировали в Гватемале подъём уровня воды в реках, оползни, наводнения, обрушения мостов. Были повреждены 108 автодорог и семь мостов, 982 здания получили лёгкие повреждения, 111 домов были повреждены серьёзно.

Жертвами чрезвычайных ситуаций, вызванных ливнями, стал 21 человек. Кроме того, спасатели сообщили как минимум о семи пропавших без вести в результате обрушения моста Эль-Туле в департаменте Хутиапа. За последние 24 часа пожарные бригады сообщили о семи чрезвычайных ситуациях в департаменте Чикимуле, где подъём уровня воды в реке Хопилинго вызвал наводнение в нескольких населённых пунктах.

Одна из самых сложных ситуаций возникла на въезде в Вилья-Нуэва, где возникший несколько дней назад посреди автотрассы геологический разлом создал препятствие на пути движения легковых и грузовых автомобилей. На дорогах возник хаос из-за того, что водители вынуждены искать альтернативные маршруты. Власти муниципалитета наняли строителей для заполнения провала бетоном, однако через несколько часов выяснилось, что работу придётся начинать заново, так как вода вымыла весь бетон, а трещина увеличилась в размерах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении, вызванном муссонными ливнями на северо-востоке Индии. Жертвами разгула стихии стал 31 человек.

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