Тегеран, 19 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Великобритании есть множество компаний, заинтересованных в торговых связях с Ираном, а британское правительство не препятствует экономическому сотрудничеству, по-видимому, фирмы сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до банковского взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Источник, близкий к Британо-иранской торговой палате, сообщил IRNA на условиях анонимности, что объем торговых обменов между Ираном и Великобританией составляет около 180 миллионов фунтов стерлингов в год, в то время как неофициальная статистика составляет почти 400 миллионов фунтов стерлингов.

Информированный источник отметил, что торговля Великобритании с Ираном не ограничивается гуманитарными товарами, поэтому министерство международной торговли Великобритании выдает таможенные документы для того, что оно считает «законной торговлей», но когда дело доходит до передачи финансовых ресурсов, английские банки не готовы сотрудничать из-за введенных США санкций.

Отвечая на вопрос об использовании Специального торгового и финансового инструмента с Ираном (INSTEX), источник отметил, что британские банки не заинтересованы в использовании этого механизма.

Через девять месяцев после незаконного выхода США из иранской ядерной сделки 2015 года три европейских государства (Великобритания, Франция и Германия) создали INSTEX, чтобы облегчить недолларовые сделки с Тегераном.

Европейцы планировали предоставить Исламской Республике возможность воспользоваться ядерным соглашением, официально известным как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и проложить путь для дальнейшей реализации международно признанного соглашения.