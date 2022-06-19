Тбилиси, 19 июня, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Гражданка Российской Федерации, журналистка и блогер Инса Огуз, которую не пустили в Грузию, всё еще находится в ненадлежащих условиях на пограничном пункте пропуска Дарьял, сообщает 18 июня на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грузинский народный защитник (омбудсмен) Нино Ломджария.

Zac allan КПП на границе

По словам омбудсмена, патрульная полиция Грузии не разрешила её представителю посетить Огуз, что является препятствием для осуществления полномочий Народного защитника.

После этого представитель омбудсмена поговорил с Огуз по телефону и узнал, что в настоящее время она находится на территории пункта свободной торговли (Duty Frее) с высокой температурой и без минимального комфорта

Как утверждает Огуз, если она вернётся в Россию, то её там арестуют.

Ломджария считает, что МВД Грузии, говоря о виновности Огуз, основывается на информации, предоставленной самой Огуз, и сообщениях, распространяемых СМИ. Поэтому, по-мнению, омбудсмена, вполне возможно, что уголовное дело против Огуз связано её журналистской деятельностью в отношении высокопоставленных российских чиновников.

Омбудсмен утверждает, что каждый случай ограничения въезда иностранного гражданина в Грузию должен рассматриваться индивидуально, чего явно нет в отношении Огуз.

Ломджария считает, что в случае выдачи Огуз России та может подвергнуться жестокому отношению, поэтому Огуз следует передать одной из стран Евросоюза, от которой уже поступило согласие.

А пока омбудсмен призвала МВД Грузии действовать в соответствии с международными стандартами и передовой практикой и предоставить Огуз доступ к безопасной территории и процедурам предоставления убежища, а также обеспечить ей достойные условия жизни на пограничном пункте пропуска, включая немедленную медицинскую помощь.

Напомним, что в России против Инсы Огуз было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», однако ей удалось бежать в Грузию.