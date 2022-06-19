Рим, , 01:13 — REGNUM В столице Италии Риме 18 июня прошла акция протеста, организованная Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL). Манифестанты в числе прочего выступили против отправки оружия на Украину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марио Драги. ЕЦБ

По словам генерального секретаря конфедерации Маурицио Ландини, события на Украине продолжают уносить жизни людей. В связи с этим он призвал требовать мира как никогда раньше, отметив, что он достигается не за счёт наращивания поставок вооружения.

Лидер компартии Италии Марко Риццо также напомнил, что в ходе своего визита в Киев премьер-министра страны Марио Драги ни разу не упомянул слово «мир», заявляя о новых санкциях, поставках оружия и так далее.