Рим, 19 июня 2022, 01:13 — REGNUM В столице Италии Риме 18 июня прошла акция протеста, организованная Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL). Манифестанты в числе прочего выступили против отправки оружия на Украину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марио Драги. ЕЦБ
Марио Драги. ЕЦБ

По словам генерального секретаря конфедерации Маурицио Ландини, события на Украине продолжают уносить жизни людей. В связи с этим он призвал требовать мира как никогда раньше, отметив, что он достигается не за счёт наращивания поставок вооружения.

Лидер компартии Италии Марко Риццо также напомнил, что в ходе своего визита в Киев премьер-министра страны Марио Драги ни разу не упомянул слово «мир», заявляя о новых санкциях, поставках оружия и так далее.