Москва, , 23:10 — REGNUM Из России на Украину доставлено более 33 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 18 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарный конвой Insider

«РФ на Украину (начиная со 2 марта) уже доставлено 33 143,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1 183 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием воздушного и наземного базирования уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районах Кременчуга и Лисичанска, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе.