Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Известный актёр Крис Эванс заявил о желании сыграть во франшизе «Звёздные войны». Об этом сообщил портал Film.ru 18 июня.

Крис Эванс Gage Skidmore

«Да, почему нет «Звездных войн»? Боже, хотел бы я оказаться в «Звездных войнах»! Боже — я имею в виду, что я бы сделал что угодно: если бы я был просто штурмовиком, я был бы в восторге», — признался актёр. Стоит отметить, что за последние несколько лет представители Disney привлекли большое количество популярных артистов в фильмы и сериалы во вселенной «Звёздных войн», поэтому не исключено, что Эванс появится в одном из ближайших проектов студии.

Напомним, что за свою карьеру Крис Эванс принял участие в более чем 100 различных кинопроектах. Наибольшее признание получила его роль в фильмах о Капитане Америке.

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