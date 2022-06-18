Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс» основным претендентом на подписание 33-летнего экс-нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы является турецкий «Галатасарай».

Артём Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Дзюба уже отказался от предложенного «Фенербахче» контракта, по которому 33-летний футболист мог бы получать 1,2 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Артем Дзюба принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Дзюба выступал за «Зенит» с 1 июля 2015 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента. Об уходе 33-летнего нападающего из санкт-петербургского клуба было официально объявлено 22 мая на сайте «сине-бело-голубых».