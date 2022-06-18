Москва, , 22:07 — REGNUM Сюжеты об «ударах» Вооруженных сил (ВС) России по домам в Николаеве снимают украинские спецслужбы. Об этом 18 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов ВС РФ частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей», — сказал он.

По его словам, более 40 актеров, которым было выплачено вознаграждение в размере $25, задействовано в постановочных видеосъемках.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.