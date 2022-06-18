Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль обсудили проблемы продовольственной безопасности в Африке. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Уточняется, что они «обсудили разрушительное воздействие» спецоперации России на Украине на «продовольственную безопасность в Африке, а также необходимость сохранения открытости и функционирования мировых рынков продовольствия и удобрений».

Кроме того, стороны «договорились об углублении сотрудничества, в том числе по морским вопросам».