Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме выступил в качестве гостя президент Касым-Жомарт Токаев. Он, в частности, сообщил, почему Казахстан не признаёт и никогда не признает независимость Абхазии, Южной Осетии, Косово, Тайваня, а признанные недавно Россией в качестве независимых ДНР и ЛНР прямо назвал «квазигосударственными» образованиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал это заявление так: