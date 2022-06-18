Колеров: спасённый от переворота Казахстан не признаёт целостность России
Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме выступил в качестве гостя президент Касым-Жомарт Токаев. Он, в частности, сообщил, почему Казахстан не признаёт и никогда не признает независимость Абхазии, Южной Осетии, Косово, Тайваня, а признанные недавно Россией в качестве независимых ДНР и ЛНР прямо назвал «квазигосударственными» образованиями.
Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал это заявление так:
«Токаев мог промолчать, но решил не молчать. Более того: этот публичный манифест президента Казахстана прямо направлен против России. Он не случаен и вовсе не является случайным актом мании величия. Мания величия Токаева носит рациональный и инструментальный характер. Спасённый Россией от свержения только что, в январе 2022 года, президент Казахстана Токаев, находясь в гостях в России, плюнул в лицо хозяину дома и оскорбительно назвал наши ДНР и ЛНР «квазигосударствами» — и потому-де он никогда не признает их. Мало того, что только что Токаев прямо заявил, что будет соблюдать санкции Запада против России — и тем разрушил ЕАЭС и ОДКБ. Он не рискнул выступать с манифестом против Китая, но счёл себя готовым к манифесту против России. Это означает также совершенно рациональные вещи:
1. Токаев умолчал о том, что в принципе не может признать независимость Тайваня просто потому, что зависимость его Казахстана от благорасположения Китая, чьей частью является Тайвань, более чем абсолютна. И в этом вопросе у Токаева просто нет и не будет никакого выбора. Но одновременно Токаев демонстративно презрел свою зависимость от России и своё уже бывшее союзничество с ней в рамках ЕАЭС и ОДКБ.
2. Он умолчал о том, что НЕ признаёт и Крым-Севастополь российскими.
3. Он не признает включение ДНР-ЛНР в состав России.
4. Казахстан уже сейчас не признаёт территориальную целостность России и не будет признавать её далее».