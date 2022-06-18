Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин удивился зарплате фельдшера в Свердловской области. Она оказалась равна почти 30 тыс. рублей, о чём медик Валентина Синичкина и сообщила главе государства 18 июня по видеоконференцсвязи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом женщина имеет 33-летний трудовой стаж. «Да, 30 тысяч — это, прямо скажем, за 30 лет работы…», — ответил ей Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что нужно подумать над тем, как выстраивать в сфере здравоохранения систему оплаты. По его словам, к этому вопросу надо подходить очень внимательно и аккуратно, но систему «нужно выстраивать соответствующим образом».