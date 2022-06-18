Ревенко: Владимир Путин на ПМЭФ транслировал миру спокойствие и уверенность
Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме — это выступление сильного лидера, который транслирует всему миру спокойствие и уверенность. Так оценил речь президента РФ на форуме депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.
ER. RU
Евгений Ревенко
Он также назвал речь президента «манифестом и призывом решительно двигаться вперед».
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За Владимиром Путиным «все мы, весь российский народ», — подчеркнул Евгений Ревенко.
По мнению парламентария, Россия преодолеет экономические трудности, а также достигнет всех поставленных задач на Украине.
«В этом не может быть никаких сомнений. Новый мир — это новые возможности, которые будут использованы по самым разным направлениям: свобода бизнесу, снижение ипотеки, развитие собственного производства, выстраивание новых экономических и логистических связей», — заключил заместитель руководителя фракции «Единая Россия».